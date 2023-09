Politik befragt Experten NRW streitet über die Kies-Abgabe

Stephan Schaller vom Thinktank und Berater CSCP in Düsseldorf hingegen befand: „Das ist ein Innovationstreiber und mittelfristig ein Standortvorteil für die Branche.“ Die Idee: Längerfristig müsse sich die Wirtschaft ohnehin verändern, auch wegen wachsenden Drucks von europäischer Ebene. Wenn sie frühzeitig dazu gebracht werde, gereiche ihr das zum Vorteil. Professor Henning Wilts vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie führte Erfahrungen aus England an, an denen NRW sich orientieren könne. Durch die dort 2002 eingeführte Abgabe wurde die Tonne Material um 2,30 Euro teurer. Bis heute habe sich die Nutzung von Recyclingmaterialien auf etwa 30 Prozent erhöht, es würden für Wohnflächen 40 Prozent weniger Primärrohstoffe verbraucht. Allerdings nicht allein durch eine Abgabe: Sie müsse in ein Gesamtkonzept eingebettet sein, mahnte Wilts. Die Einnahmen müssen zielgerichtet in den Ausbau der Kreislaufwirtschaft gesteckt werden.