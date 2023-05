Rezession in Deutschland Wirtschaftsleistung geht erneut zurück

In diese Richtung weist auch das Ifo-Geschäftsklima. Der wichtigste Konjunkturindikator hierzulande ist in dieser Woche zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder gefallen: „Alles in allem sind die Konjunkturrisiken in den zurückliegenden Monaten deutlich gestiegen“, meint daher Volkswirt Jörg Krämer. „Wir halten eine technische Rezession in der zweiten Jahreshälfte für wahrscheinlicher als eine konjunkturelle Erholung, die die meisten Volkswirte noch immer erwarten“.