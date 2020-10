Kostenpflichtiger Inhalt: Wohnen : Wohnflächen in Eigentümerhaushalten steigen deutlich stärker als bei Mietern

Wohnflächen in Eigentümerhaushalten steigen deutlich stärker als bei Mietern. Foto: dpa/Sina Schuldt

Exklusiv Berlin Laut Bundesregierung sind die zur Verfügung stehenden Wohnflächen in den vergangenen Jahren in Eigentümerhaushalten deutlich stärker gestiegen als in Mieterhaushalten. Den Anstieg erklärt sie sich mit der guten wirtschaftlichen Entwicklung.