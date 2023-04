Bonn Zeuge sagt in Cum-Ex-Verfahren aus

In einem der beiden Cum-Ex-Verfahren, die aktuell vor dem Bonner Landgericht verhandelt werden, hat am Donnerstag ein 54-jähriger Banker als Kronzeuge ausgesagt: Der Brite war bei der Londoner Fondsgesellschaft Duet verantwortlich für den Geschäftsbereich Equity Income Business und arbeitete eng mit dem Angeklagten zusammen. In dem Strafverfahren wegen schwerer Steuerhinterziehung muss sich seit Mitte vergangenen Monats ein 47 Jahre alter Brite vor der 9. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht verantworten; er soll einen Steuerschaden von 92 Millionen Euro verursacht haben. Laut Anklage soll der 47-Jährige für die von ihm organisierten illegalen Geschäfte einen Bonus von 80.000 britischen Pfund erhalten haben.