Kommentar zur Digitalisierungsstrategie Zu wenig Fortschritt

So sind denn auch die 334 zu behebenden Mängel in der Digitalisierungsstrategie aufgeteilt in die verschiedenen Ministerien. Doch auch sie haben eben noch andere Aufgaben. Helfen würde also eine kontrollierende Instanz, die zumindest die Übersicht hat und entsprechend mahnen könnte, wenn geplante Digitalisierungsprojekte ins Hintertreffen geraten – am besten mit eigenem Budget, um bestimmte Projekte zu beschleunigen. Denn wenn der Digitalisierungsstau anhält, droht Deutschland auf dem Weg in die digitale Moderne abgehängt zu werden.