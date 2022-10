20.Auflage des Rheinischen Lesefests : Trommelwirbel für Käpt’n Book

Hier steht die Bildunterzeile Hier steht die Bildunterzeile Hier steht die Bildunterzeile Käptn Book 2022 Foto: Stadt Bonn

BONN Familientage, Lesungen, Theater und Musik: Zur 20. Auflage nimmt das Rheinische Lesefest Anlauf für einen echten Höhepunkt. Mit dabei sind namhafte Autoren. Am 23.Oktober geht‘s los

Lesen lohnt. Das weiß jeder, der sich schon einmal vor einem Regal zuhause, in einer Buchhandlung, einer Kirchen- oder Stadtteilbücherei festgelesen hat. Dieses Erlebnis möchte auch die Stadt Bonn fördern und lässt allen Sparzwängen zum Trotz „Käpt’n Book“ erneut in See stechen. Die beliebte Piratenfigur, die inzwischen von Alina Rohde als Nachfolgerin von Hanno Friedrich verkörpert wird, hat den Bücherkoffer gepackt. Der 20. Auflage des Rheinischen Lesefests für Kinder und junge Erwachsene steht somit nichts mehr im Wege. Am Sonntag, 23. Oktober, beginnt der zweiwöchige Reigen von fast 500 Veranstaltungen an 188 verschiedenen Orten. Allein das Programmheft bietet mit seinen 128 Seiten ausreichend Lektüre für einen verregneten Nachmittag. Oder eben Anlass für einen Besuch. Mit 30 000 bis 40 000 Gästen wie in „vorpandemischen Zeiten“ rechnet die Stadt Bonn.

Den Auftakt bildet am 23. Oktober das Eröffnungsfest, das parallel in der Bundeskunsthalle und im Kunstmuseum Bonn gefeiert wird. „Hier hat vor 20 Jahren mit dem ersten Eröffnungsfest alles begonnen“, erklärt Anna-Lisa Langhoff, stellvertretende Leiterin des Bonner Kulturamts, die Wahl des Ortes, der auch symbolisch für etwas anderes steht: Bei den Käpt’n-Book-Veranstaltungen in den Museen sollen die Gäste ausdrücklich mit freiem Eintritt und Familienführungen auch zum Ausstellungsbesuch ermuntert werden. Kulturelle Teilhabe, so lautet hier der Schlüsselbegriff seitens der Verwaltung.

Mit dabei sind Margit Auer, Kirsten Boie und Simak Büchel

Vor allem aber, wie könnte es bei einem Literaturfestival anders sein, sollen in den beiden Wochen Bücher und ihre Autoren im Zentrum des Geschehens stehen. Mit dabei sind diesmal bekannte Namen, manche der Schriftsteller haben in diesem Jahr selbst einen runden Geburtstag ihrer literarischen Hauptfiguren zu feiern, und wiederum andere haben eine persönliche Beziehung zu Bonn.

Martin Baltscheit etwa, beim Lese­fest an drei Terminen auf der Bühne, erweckte vor 20 Jahren seinen „Löwen, der nicht schreiben konnte“ zum Leben. Markus Pfister, gebucht für zehn Auftritte, ersann vor 30 Jahren den „Regenbogenfisch“. Der Bonner Simak Büchel, der diesmal 19 Lesungen beiträgt, war schon beim ersten Lesefest 2003 dabei. Mit Kirsten Boie (“Möwenweg“, „Sommerby“, „Der kleine Ritter Trenk“) und Margit Auer („Die Schule der magischen Tiere“) werden weitere renommierte deutsche Kinderbuchautorinnen in Bonn den Buchdeckel aufklappen – ebenso wie Oliver Steller mit seinem Quartett und der Gitarre Frieda, Patricia Prawit und Band mit den Geschichten von Ritter-Rost-Autor Jörg Hilbert, Katja Brandis und die Reihe „Woodwalkers“, Sabine Bohlmann mit der Reihe „Ein Mädchen namens Willow“, Franziska Gehm mit „Lieber ein Lama“, Fabian Lenk, Sabine Ludwig, Silke Schlichtmann, Alexander Steffensmeier mit seiner Reihe „Lieselotte“ und Stefanie Taschinski. Um nur einige der insgesamt 51 Autoren und Autorinnen zu nennen, die in Bonn und der Region dabei sind.

Organisatorische Veränderungen sollen Aufwand sparen

Apropos: Auf Bonner Stadtgebiet verteilen sich „lediglich“ 87 der insgesamt 188 Veranstaltungsorte, die übrigen haben die Organisatoren weit über die Region verstreut, sodass der Bücherkoffer nicht nur nach Bad Honnef oder Rheinbach wandert, sondern bis nach Neuss, Düsseldorf und Gummersbach. Der damit verbundene Aufwand war es letztlich auch, der die Veranstalter zur Entscheidung brachte, mehr Lasten auf die Schultern der Kooperations­partner zu verteilen. Das Kulturamt stemme das über die Jahre stetig gewachsene Fest ohne zusätzliches Personal, erklärt Anna-Lisa Langhoff und wirbt vor diesem Hintergrund um Verständnis dafür, dass in diesem Jahr sowohl der Shuttle-Service für die Vorleser zurückgefahren sowie den Kooperationspartnern eine „Orga-Pauschale“ in Höhe von hundert Euro abverlangt wird – zusätzlich zu einem Anteil am Honorar für die Autoren. Finanziert wird das Lesefest weiterhin aus Förderungen durch das Land, Mitteln aus dem städtischen Haushalt und der Partnerkommunen sowie Sponsorengeldern. Die Entscheidung der Stadt, die Veranstalter stärker zu belasten, hatte in deren Reihen Kritik hervorgerufen. Ihre Befürchtung, das Rheinische Lesefest erfahre eine Zwangsverkleinerung, bestätigt sich angesichts der Zahl der Lesungen nicht; wohl aber ist die Zahl der verschiedenen Veranstaltungsorte deutlich geringer als im Vorjahr (rund 250). Die Bündelung der Schauplätze, so hofft Langhoff, werde beispielsweise den Kommunikationsaufwand straffen. Im Nachgang, dies sei fest eingeplant, werde die diesjährige Auflage genau unter die Lupe genommen, um zu sehen, inwieweit sich die Veränderungen bewährt haben werden. In jedem Fall dürfte Käpt’n Book in seiner Dimension bei den größten Lesefestivals im Land weiterhin ganz vorne mit dabei sein.

Doch zurück zum Programm: In den beiden Wochen wird es an Orten wie dem Haus der Natur, dem Haus Vielinbusch oder dem „Kleinen Muck“ 15 Familienfeste und -nachmittage in Bonn und 14 Familienfeste in der Region geben. Und am 6. November wird das Deutsche Museum Bonn zum Schauplatz eines großen Abschlussfestes. Gewissermaßen als Reminiszenz an die dortige „­­Harry-Potter-Nacht“ 2003. Zu den besonderen Aktionen zählen diesmal eine Illustrationsausstellung im Frauenmuseum sowie im dortigen Kinderatelier der 19. Geschichtenwettbewerb „AbraPalabra“ für Viertklässler. Mit dem Polnischen Institut Düsseldorf als Kooperationspartner konnte Autorin Barbara Gawryluk als Vorleserin gewonnen werden. Besonders an ukrainische Kinder und Jugendliche in Bonn richten sich ihre Lesungen aus ihrem Buch „Unser Zuhause ist jetzt hier“. Neben weiteren Sonderformaten wie der „Buchmesse Migration“ im Haus der Geschichte sowie einem Mitmach-Hörspiel. Haben die Veranstalter mehrere Themenschwerpunkte gesetzt. „Umwelt und Nachhaltigkeit“, „Toleranz, Respekt und Liebe“ sowie „Umgang mit Krisen, Ängsten und Sorgen“, so lauten die zeitgeistigen Klammern. Julia von Lucadou etwa, 2019 Bonns Stadtschreiberin, liest an fünf Terminen in verschiedenen Schulen aus ihrem neuen Buch „Tick Tack“, in dem sie Tücken und Fluch der sozialen Medien thematisiert.

„Vermintes Gelände“ im Post Tower

Doch segelt Käpt’n Book von den wilden Ozeanen der tiefgehenden, anspruchsvollen Jugendliteratur auch in ruhigere Gewässer: Nämlich dann, wenn es um Lesekompetenz und die Bedeutung von Lektüre für erfolgreiche Integration geht. „Lesen ist eine Schlüsselkompetenz unserer Bildung, Grundlage für den Wissenserwerb und die gesellschaftliche sowie kulturelle Teilhabe“, bringt es Anna-Lisa Langhoff auf den Punkt. Sie sieht Leseförderung als „Investition in die Zukunft“. Gerade die kostenlosen Liveveranstaltungen mit den Autoren, aber auch der Zugang zu den Museen sollen Schwellenängste abbauen und Kinder erreichen, die sonst kaum Zugang zu Literatur haben. Entsprechend sind auch spannende Bücher in leichter Sprache Teil des Programms. Übrigens: Nach den Ferien werden die letzten freien Termine für Schullesungen vergeben. Und nicht zuletzt verspricht eine Veranstaltung, die sich an ältere Jugendliche richtet, Kontroversen: Petra Gerster und Christian Nürnberger lesen am 4. November im Post Tower aus ihrem Buch „Vermintes Gelände“, in dem es um den Grat zwischen „Sprachpolizei“ und Sensibilität geht, bevor der literarische Segeltörn zwei Tage später endet.

Foto: Niklas Schröder Evergreen seit 20 Jahren: Das Rheinische Lesefest Käpt‘n Book, hier eine Auf­nahme mit Piratin Alina Rohde aus dem vergangenen Jahr zurück

weiter