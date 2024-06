Teilchenbeschleuniger des Cern in Genf Wo Bonner Forscher in der Ursuppe des Universums rühren

Früher errichtete man Tempel und Kathedralen, wenn man die Welt nicht (mehr) verstand und Trost im Spirituellen suchte. Aber die Dinge haben sich geändert. Im letzten Jahr baute der italienische Stararchitekt Renzo Piano einen Schlauch. Genau genommen sind es zwei weiße Schläuche und sie liegen aufgeständert beiderseits der Hauptstraße, die von Genf aus ins Dorf Meyrin an der französischen Grenze führt. Science Gateway heißt – verbunden durch eine Glasbrücke – das Ganze und ist ein beeindruckendes Kuriositätenkabinett des Universums. Das neue Besucherzentrum am europäischen Kernforschungszentrum Cern, das seit seiner Eröffnung im letzten Herbst schon 200.000 Besucher anlockte, vermittelt einen Einblick in den Wissensstand heutiger Teilchenphysik. Gäste (nicht nur Schülerinnen und Schüler) können hier mit virtuellen Protonen Fußball spielen, einen Ringtunnel graben oder Riesenmagnete an Seilwinden senkrecht in den viel zu engen Tunnel bugsieren. Das macht Spaß und schlau.