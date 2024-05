Neue Studie am Uniklinikum Bonn Das Rheuma-Medikament, das vielleicht gegen Hirntumore helfen könnte

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) fällt er unter den schlimmsten der vier Tumorgrade. Grad eins ist ein langsam wachsender gutartiger Tumor; zu Grad vier gehören schnell wachsende, besonders bösartige Auswüchse. Mehr als 4700 Personen in Deutschland erkranken im Jahr an einem Glioblastom, und nur fünf bis zehn Prozent der Betroffenen überleben nach der Diagnose länger als fünf Jahre.