Die Zukunft des Planeten Das sind die neuen Unsicherheiten mit Blick aufs Klima

Wenn das und das beim Klimaschutz passiert (oder eben nicht, oder nur teilweise), dann erwärmt die Erde sich um so und so viel Grad. Hinter solchen Aussagen verbergen sich kluge Köpfe, die unvorstellbar schnell rechnende Höchstleistungscomputer mit Modellen programmieren, wie etwa den „Frontier“ des Unternehmens HPE/Cray, der im Oak Ridge National Laboratory in den USA 1,1 Trillionen Rechenoperationen pro Sekunde leistet. Das liegt von einem normalen PC so weit entfernt wie die Eigenschaften eines Menschen von „Spiderman“.