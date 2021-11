Die Glasgower Klimakonferenz : Der Gipfel der Beschwörungen

Oxfam-Aktivisten imitieren mit Masken und Kostümen die Staats- und Regierungschefs beim Klimagipfel COP26 in Glasgow und nennen sich die „Heiße-Luft-Band“. Foto: picture alliance/dpa/AP/Scott Heppell

Glasgow Die 26. Klimakonferenz ist, wie die 25 Treffen der Weltgemeinschaft zuvor, ein Ort der großen Worte. UN-Generalsekretär António Guterres fordert, es müsse Schluss sein, die Lufthülle „wie eine Toilette zu behandeln“.



Auf der Tagesordnung steht nicht weniger als die Rettung des Planeten. Hört man den Mächtigen der Welt zu, die sich an diesem grauen ersten Tag des November 2021 in Glasgow versammeln, klingt es fast, als stehe Klimaschutz konsequent ganz oben auf der Prioritätenliste der Regierungen in aller Welt. „COP26 kann und darf nicht das Ende der Geschichte sein“, rief Gastgeber Boris Johnson bei der Eröffnungszeremonie des Klimagipfels. Das Treffen müsse „diese Bombe“ entschärfen und „der Anfang vom Ende“ des zerstörerischen Klimawandels werden.

Letzte Chance, letzte Ausfahrt, es steht „5 vor 12“, man hört diese Metaphern jedes Jahr

„Glasgow muss der Startschuss für ein Jahrzehnt des Ehrgeizes und der Entschlossenheit sein“, sagte auch US-Präsident Joe Biden. „Mit jedem Tag, den wir warten, steigen die Kosten der Untätigkeit.“ Die scheidende Kanzlerin Angela Merkel, die für ihren wohl letzten Auftritt auf der großen Weltbühne gekommen ist, sprach von einer „umfassenden Transformation“ unseres Lebens, Arbeitens und Wirtschaftens. Soweit die großen Worte, wie sie noch auf jedem UN-Weltklimagipfel zuvor gesprochen wurden. Letzte Chance, letzte Ausfahrt, es steht „5 vor 12“, man hört diese Metaphern jedes Jahr. Inzwischen ist es verdammt unlogisch, dass die Weltklima-Uhr seit vielen Jahren bei „5 vor 12“ stehen soll. Auch die mächtigsten Vertreter von mehr als 195 Staaten können die Zeit nicht anhalten. Insofern hat sich alles weiter verschlimmert und steht es eigentlich längst „5 nach 12“.

Die schmerzhaften Details, wie diese mit großen Worten verkündeten Ziele schnell genug erreicht werden sollen, überlassen die Mächtigen ihren Verhandlern. Und die Vorzeichen, unter denen die Diskussionen in Glasgow begonnen haben, könnten besser sein. So versäumten es die führenden Wirtschaftsnationen auf ihrem G20-Gipfel am vergangenen Wochenende, sich auf konkrete Daten für den Ausstieg aus der Kohle oder das Erreichen von Kohlendioxid-Neutralität zu einigen und damit ein starkes Signal der größten Umweltverschmutzer nach Glasgow zu senden.

Ob es beim von der wohl weltweit prominentesten Klimaaktivistin Greta Thunberg geprägten „Bla, Bla, Bla“ bleibt, das sogar Boris Johnson zitierte, werden die kommenden Wochen zeigen. Konkrete Maßnahmen sind dringend notwendig, damit Glasgow liefert, was Paris mit seinem als historisch gefeierten Abkommen versprochen hat. Die Welt sei „katastrophal weit“ vom entscheidenden Ziel des Pariser Weltklimaabkommens entfernt – der Begrenzung der globalen Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, schrieb Thunberg gleichzeitig in einem offenen Appell, der in kürzester Zeit eine Million Unterschriften erzielte. Mit anderen Aktivistinnen forderte sie Staatenlenker aus aller Welt auf, dem Klimawandel endlich entscheidend und mit drastischen Maßnahmen zu begegnen.

Kurs auf eine um drei bis vier Grad wärmere Welt

Was „katastrophal weit weg“ in Zahlen bedeutet, geht im medialen Weltecho immer wieder durcheinander. Es heißt, statt das 1,5-Grad-Ziel ernsthaft anzupeilen, spaziere die Welt Richtung 2,7 Grad. Dabei fehlt der entscheidende Zusatz, dass diese 2,7 Grad nur gelten, wenn alle Staaten ihre freiwilligen CO 2 -Einsparziele auch wirklich ernst nehmen und erreichen. Meistens bleiben die Ziele, für deren Nicht-Erreichen keine schmerzhaften Bußgelder fällig werden, eben nur Ziele. Tatsächlich ist die Weltgemeinschaft mit ihren unvermindert freigesetzten Treibhausgasen gerade in eine um drei bis vier Grad wärmere Welt unterwegs. Und nichts anderes meint UN-Generalsekretär António Guterres, als er ziemlich drastische Begrüßungsworte wählte.

„Wir schaufeln uns unser eigenes Grab“, sagte Guterres beim feierlichen Auftakt, eingerahmt von schottischer Dudelsackmusik und Appellen von Kindern aus aller Welt. Sämtliche von den Staaten bereits zugesagten Anstrengungen beim Klimaschutz reichten hinten und vorne nicht aus, um eine Katastrophe abzuwenden, warnte er. Guterres: „Es ist an der Zeit, zu sagen: Genug – genug brutale Angriffe auf die Artenvielfalt. Genug Selbstzerstörung durch Kohlenstoff. Genug davon, dass die Natur wie eine Toilette behandelt wird.“

Selina Neirok Leem ist mit 23 Jahren die jüngste Rednerin in Glasgow. Eine Weltbank-Studie prophezeit, dass ihre Heimat, die Marschallinseln, dem Unter- gang geweiht sind. Foto: picture alliance/dpa/Reuters Poo/Hannah Mckay

In einigen Jahrzehnten werden die Marschallinseln untergehen

Der Präsident der Seychellen, Wavel Ramkalawan, erzählte wie man in seiner Heimat, von vielen Touristen als Paradies betrachtet, Angst bekommt, wenn es um den steigenden Meeresspiegel geht. „Wir keuchen schon jetzt ums Überleben“, sagte Ramkalawan. Oder die 23-jährige Selina Neirok Leem, jüngste Rednerin in Glasgow, von den fernen Marschallinseln. Schon in Paris (COP21) hat sie gesprochen, damals war sie 17: „Man hat uns gesagt, wir sollen umziehen. Wir sollen Klimawandel-Flüchtlinge werden“, sagte sie. „Aber denen, die meinen, wir sollten unser Schicksal einfach akzeptieren, möchte ich sagen: Anpassung und indigenes Wissen sind die Lösung.“

In einigen Jahrzehnten wird Leems Heimat untergehen, hat eine aktuelle Studie der Weltbank gerade prophezeit. 60 000 Menschen siedeln auf Eilanden, deren Gesamtfläche etwa 1,3 Mal so „groß“ ist wie die von Bonn. Jährlich schrumpft das Land, weil der Meeresspiegel steigt. Schon bevor die 1,5-Grad-Marke überschritten wird, könnte es sehr schwer werden mit dem Überleben, so die Weltbank-Forscher.

Das große Ungleichgewicht zwischen reichen Industriestaaten und ärmeren Ländern, die schon jetzt unter den Folgen des Klimawandels leiden, droht die Konferenz zu überschatten. Das 100-Milliarden-Dollar-Versprechen – diese Summe soll jährlich in Entwicklungsländer für den Kampf gegen die Klimakrise fließen und die Anpassungsfähigkeit verbessern – wird erst drei Jahre später erreicht als zugesagt.

Joe Bidens Hoffnung: „Möge Gott den Planeten retten“

Die Schere zwischen Arm und Reich, zwischen Verursachern und am stärksten Betroffenen, ist in Glasgow schon zu Beginn unübersehbar. Als eine kenianische Klimaaktivistin die Welt am Ende der Eröffnungszeremonie aufruft, „die Herzen zu öffnen und ihre Geschichte zu hören“, gehen die ersten Delegierten bereits aus dem Saal. Als der Präsident von Mauretanien spricht, richten sich alle Augen schon auf den nachfolgenden Joe Biden. Dieser fasst seinen eindringlichen Appell, für den sich der US-Präsident drei- bis viermal so viel Zeit nimmt wie die eigentlich vorgesehenen drei Minuten, in einer großen Hoffnung zusammen. „May God Save The Planet“ (deutsch: „Möge Gott den Planeten retten“), sagt der gläubige Katholik zum Abschluss seiner Rede. Doch zunächst lastet diese Aufgabe auf den Schultern von Hunderten Verhandlern in Glasgow.