Kleine Stromschläge im Winter Deshalb bekommt man bei Kälte öfter „einen gewischt“

Um zu verstehen, warum es im Winter, wenn es kalt ist, häufiger knistert, kribbelt oder zuckt, muss man ein wenig in die Physik eintauchen. Die menschliche Körper lädt sich sehr schnell durch Kontakt und Reibung mit Kunststoff-Gegenständen oder Kleidung auf. Wir sind also häufig elektrostatisch geladen. Manchmal bauen sich kurzzeitig Spannungen von mehreren 10.000 Volt auf, die sich dann blitzartig entladen - an Türklinken oder beim Händegeben mit einer anderen Person. Ab und zu sind die kleinen Blitze sogar zu sehen.