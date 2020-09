Kostenpflichtiger Inhalt: Vor 400 Jahren: Die Reise der „Mayflower“ : Die Puritaner und ihre neue Welt

Die „Mayflower“ war nur das Zweitschiff: Das zeitgenössische Gemälde von Adam Willaerts zeigt „Die Abfahrt der Pilgerväter in Delfshaven“ auf der „Speedwell“. Foto: Rose-Marie und Erik de Mol van Otterloo-Collection

Bonn/Leiden Am 16. September 1620 sticht ein Häuflein radikaler Protestanten auf einem viel zu kleinen Schiff in See. Sie verirren sich im Sturm, den ersten Winter überlebt nur jeder Zweite. Erst Jahrhunderte später wird die Reise der „Mayflower“ zum Gründungsmythos der USA.