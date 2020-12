Kostenpflichtiger Inhalt: Ein ethisches Problem im internationalen Vergleich : Die schwierige Frage nach Allgemeinwohl und Individuum

Nicht lösbare ethische Frage: Ist irgendeiner der vielen Menschen hier „wertvoller“ als der andere? Wenn ein Verkehrsmittel außer Kontrolle gerät – wen „darf“ es treffen? Foto: AFP/PETER PARKS

Eine führerlose Straßenbahn rast auf fünf Menschen zu. Ich habe den Hebel der Weiche in der Hand: Wenn ich sie umstelle, werden die fünf gerettet – und die Bahn tötet „nur“ eine Einzelperson. Wie entscheide ich mich? Forscher erkunden in Studien das moralische Dilemma, wenn Menschen sich in Leben-oder-Tod-Situationen entscheiden müssen. Das Problem betrifft nicht nur Straßenbahnen, sondern zum Beispiel auch autonom fahrende Autos.