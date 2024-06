DZNE in Bonn Lernen im Labor: Beim Tag der offenen Tür

Roboter, Labore und Mikroskope: Am Sonntag, 16. Juni, öffnet das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) seine Türen und lädt Interessierte zu Führungen, Vorlesungen und Workshops ein. An zahlreichen Ständen auf dem Venusberg-Campus in Bonn kann gestaunt, zugehört, angeschaut oder ausprobiert werden: Im Escape Room „Das geheime Labor“, bei einem Besuch bei den Versuchstieren im Labor oder bei der Illusions-Show „Mental-Magie“. Es gibt unter anderem Vorträge zu den Themen Demenz, Künstliche Intelligenz in der Forschung, Alzheimer, Sehschwäche und Intelligenz. Besucherinnen und Besucher können selber einen Demenztest machen oder sich zeigen lassen, wie ein Mikroskop funktioniert.