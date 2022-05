Max-Planck-Institut in Endenich : Forscher in Bonn an ersten Fotos vom Schwarzen Loch beteiligt

Special Bonn Erstmals gibt es Fotos vom Schwarzen Loch in der Milchstraße. Bonner Forscher des Max-Planck-Institus waren maßgeblich an ihrer Entstehung beteiligt – und hierbei so manchen Widrigkeiten ausgesetzt.

Auf dem Hügel 69, 53121 Bonn. Dies ist die Adresse, an der sich eine Tempo-­30-Zone und Lichtgeschwindigkeit treffen und an der sich in einem schmucklosen Zweckbau im nördlichen Endenich buchstäblich neue Welten eröffnen. Weltweit hat die Nachricht von erstmalig gelungenen Fotos eines Schwarzen Lochs in unserer Galaxie vor einigen Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Mit den Bildern wird die Existenz des Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße erstmals visuell nachgewiesen. Passend zur bescheidenen Fassade ging dabei ein wenig unter, dass die Fäden der wissenschaftlichen Sensation genau hier zusammenlaufen: Auf dem ­­Hügel 69, im Max-Planck-Institut (MPI) für Radioastronomie in Bonn.

Etwas zu fotografieren, das selbst unsichtbar ist: Dies war, salopp gesagt, die zentrale Herausforderung, auf die sich mehr als 300 Forscherinnen und Forscher, davon rund 30 in Bonn, über mehrere Jahre fokussiert haben. Denn die Schwerkraft eines Schwarzen Lochs ist so groß, dass nicht einmal Licht aus ihm entkommen kann; die Materie in seiner Umgebung bewegt sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit und wird dort derart heiß, dass sie hell leuchtet, bevor sie „aufgesaugt“ wird. Also bedienten sich die Wissenschaftler eines Hilfsgriffs und richteten die Objektive nicht auf das Schwarze Loch selbst, sondern auf die Materie, die es umgibt und aufgrund der enormen Hitze kurz vor ihrem Verschwinden als hell leuchtender Ring um einen schwarzen Kern erscheint.

Acht Radioteleskope auf vier Kontinenten vernetzt

Doch klingt auch diese Beschreibung angesichts der Umstände und Dimensionen nahezu banal: Immerhin befindet sich das Objekt der wissenschaftlichen Begierde etwa 27 000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Um sich dieser Distanz ausreichend anzunähern, nutzten die Forscher acht Radioteleskope auf vier Kontinenten, etwa in der chilenischen Atacama-Wüste, in Südspanien, auf Hawaii, in Arizona und am Südpol. Mittels spezieller Hochleistungsrechner miteinander zu einer einzigen „Kamera“ vernetzt, bilden sie das gemeinsame „Event Horizon Telescope“ (EHT). Resultat ist eine Detailschärfe, mit der sich vom Mond aus eine Apfelsine auf der Erde erkennen ließe, wie es beteiligte Forscher veranschaulichten. Oder – auch dies ein beliebter Vergleich – von New York aus eine Zeitung auf einem anderen Erdteil lesen.

Zum Beispiel in Bonn. Die Bedeutung der Stadt als Forschungsstandort führt der aktuelle Erfolg noch einmal deutlich vor Augen. Seit Friedrich Wilhelm August Argelander hier vor gut 150 Jahren nach den Sternen griff, ist der gute Ruf als eine der ersten Adressen der internationalen Astronomie ungebrochen. „Die zentrale Lage für Reisen, die sichere und angenehme Umgebung und der Wissenschaftsstandort sind große Pluspunkte für die hiesige astronomische Forschung“, bringt Professor Eduardo Ros, der an dem EHT-Projekt beteiligt war, den Standortvorteil auf den Punkt. Von Vorteil ist auch die Nachbarschaft zu den Universitäten Bonn, Köln, Aachen und Bochum. Und nicht zuletzt kommt den Bonner Forschern die Charaktereigenschaft der Max-Planck-Gesellschaft entgegen, bei aller Verantwortung für das Geld der Steuerzahler einen langen Atem für wissenschaftliche Freiheit zu haben. Im Ergebnis bewegt sich die Expertise aus Endenich auf Augenhöhe mit Instituten in den USA, etwa wenn es um Pionierarbeit bei der Erweiterung von Messungen im Millimeterwellenlängenbereich geht. Oder, um es mit Professor Anton Zensus zu sagen: „Wer als Astrophysiker die Möglichkeit hat, nach Bonn zu kommen, ist gut beraten, wenn er sie wahrnimmt“. So wie Zensus selbst. Seit dem Jahr 1997, in dem der heute 64-jährige Physiker nach Bonn kam, leitete er die Pionierarbeiten, die schließlich 2017 zum EHT-Projekt führten, welches Zensus fünf Jahre als Vorstandschef lenkte.

Messungen in 5100 Metern Höhe

Dass ausgerechnet das MPI-eigene Radioteleskop in Effelsberg nahe Bad Münstereifel, einem der Größten und Bedeutendsten seiner Art, beim „Event Horizon Telescope“ außen vor bleiben musste, erklärt Anton Zensus mit den hiesigen Wetterbedingungen: „Wir beobachten bei einer kurzen Wellenlänge von etwa einem Millimeter, und in diesem Bereich absorbiert jeder Regen die Strahlung. Deshalb müssen wir in den Weltraum oder auf die Berge gehen“, sagt er etwa mit Blick auf das in 5100 Meter Höhe stehende Teleskop auf einer Hochebene in Chile. Aus dem Rennen ist Effelsberg damit gleichwohl nicht: Ergänzende Messungen im weltweiten Verbund finden hier weiterhin statt.

In Endenich fließen derweil die Messergebnisse aus aller Welt zusammen – und mit ihnen die Kernarbeit des EHT. Angesichts der Datenmenge fiel das Internet als Übertragungsweg aus. „Insgesamt haben wir in unserer Messkampagne circa 6000 Terabyte aufgezeichnet“, beschreibt Zensus die Dimensionen. Die Daten werden in Einheiten von Millionstelsekunden auf Festplatten an den Teleskopen gespeichert und später im Wort­sinne „kistenweise“ per Kurierdienst und Flugzeug nach Bonn transportiert. Dort ist dann der Super­computer im Auswertungszentrum am Zuge, wo die Festplatten ausgelesen und vereinigt werden. Dabei werden die Daten der acht Teleskope zeitlich so korreliert, dass ihre gleichzeitig aufgenommenen Daten ein großes Ganzes ergeben. Eine Erschwernis von vielen: Auf die Daten des Teleskops am Südpol mussten die Bonner bis zum Ende des dortigen Winters warten, weil Transportflüge erst dann möglich sind. „Manchmal ist das alles schon etwas abenteuerlich, und wir sind froh, wenn solche Datenträger dann endlich hier sind und nach ihrer Reise mit extremen Temperaturunterschieden auch noch funktionieren“, sagt Anton Zensus. Hinzu kämen vielfach widrige Bedingungen, die sowohl dem filigranen Material als auch den in 5000 Meter arbeitenden Kollegen vor Ort körperlich zusetzten. „Wir mussten stets Zeitfenster finden, in denen an allen Standorten die Wetterbedingungen stimmen und die Instrumente einwandfrei funktionieren“, berichtet der Physiker.

Ein Durchmesser von 36 Milliarden Kilometern

2017 war das EHT als Kooperation von Instituten aus 20 Ländern nach zwei Jahrzehnten der Vorbereitung bereit für die Messungen und konnte zwei Jahre später das erste Foto eines Schwarzen Lochs überhaupt präsentieren: Ein erster großer Durchbruch war geschafft. Dass dies mit der Galaxie M87 auf eine viel weitere Distanz gelang als jetzt, nämlich auf eine Entfernung von rund 55 Millionen Lichtjahren, liegt an der enormen Größe jenes Schwarzen Lochs in der Riesen­galaxie, die auch mit dem Namen „Virgo A“ bezeichnet wird: Seine Ausmaße werden auf 36 Milliarden Kilometer Durchmesser geschätzt.

Vergleichsweise klein erscheint da „Sagittarius A*“ in der hiesigen Milchstraße mit seinem Durchmesser von „nur“ rund 24 Millionen Kilometern, allerdings bei einer deutlich geringeren Distanz von 27 000 Lichtjahren, sodass dieses Schwarze Loch sogar etwas größer am Himmel erscheint. Die Aufnahme war jedoch deutlich anspruchsvoller, da sich das Objekt im Minutentakt verändert. Hierdurch würden der Auswertung völlig neue Methoden abverlangt, so Zensus. „Gerade das Zentrum unserer Milchstraße mit den ihn umkreisenden Gaswolken ist sehr variabel, dem mussten wir Rechnung tragen.“ Letztlich ergänzen und untermauern die jüngsten Erkenntnisse die Erforschungen der Milchstraße durch den deutschen Physiker Reinhard Genzel, der dafür vor zwei Jahren den Nobelpreis erhielt. Auch Genzel studierte in den 70er Jahren in Bonn und promovierte am Max-Planck-Institut in Endenich.

Bestätigung für Albert Einstein

Und auch Einsteins Relativitätstheorie kam mit den Untersuchungen der EHT erneut auf den Prüfstand, wobei in Endenich die Kollegen der Theoretischen Physik gefragt waren. Was Einstein vor hundert Jahren letztlich über Schwarze Löcher theoretisch begründete, konnte mithilfe der aktuellen Bilder und von Computermodellen nun offenbar bestätigt werden. Die Masse in Schwarzen Löchern ist extrem komprimiert, ihre Anziehungskraft riesig. Astronomen gehen davon aus, dass nahezu alle Galaxien riesige Schwarze Löcher mit Millionen oder sogar Milliarden Sternmassen in ihrer Mitte haben, aus denen Materie und Licht nicht entweichen können – daher der Name.

Und wie lässt sich für Otto Normalbürger der konkrete Nutzwert der Erkenntnisse beschreiben, noch dazu in Zeiten, in denen die Menschheit womöglich andere Sorgen hat? „Dazu muss man bedenken, dass wir in der Max-Planck-Gesellschaft generell Grundlagenforschung betreiben, ohne zunächst eine konkrete Anwendung als Ziel im Auge zu haben. Stattdessen machen wir getrieben von wissenschaftlicher Neugier Entdeckungen, aus denen sich dann im Nachhinein wiederum oft Verständnis zu Dingen ergibt, die für unser Leben wichtig sind“, so Zensus. Einsteins Relativitätstheorie, der zufolge Licht von Sternen abgelenkt wird, sei ein gutes Beispiel. „Denn so weiß man heute: Ohne die Berücksichtigung der Relativitätstheorie wären GPS-Messungen viel zu ungenau.“

Antennen im All gehört die Zukunft

