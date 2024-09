Historiker Dominik Geppert Muss die Geschichte des Umzugs von Berlin nach Bonn neu geschrieben werden?

Der 20. Juni 1991 war Bonns schwarzer Tag, und bis heute sind die Rollen der Guten und der Bösen klar verteilt. Das Gerede von der „Sternstunde des Parlamentarismus“ ist ohnehin billiger Trost, denn es war der Tag, an dem der Bundestag Berlin zur Hauptstadt machte. Gescheitert war Bonn an einer einzigen Rede. Bonn war am Boden zerstört. Die Guten, das waren aus Sicht der Noch-Hauptstadt die Kämpfer für Bonn: Franz Möller von der CDU aus dem Rhein-Sieg-Kreis, Sozialminister Norbert Blüm (CDU), Horst Ehmke und Ingrid Matthäus-Maier (SPD) sowie Gerhard Baum und Paul Friedhoff (FDP).