Bonner Mathematiker entwickelt Sieger-Algorithmus : 100.000 Dollar für das Problem der letzten Meile

Bonn Für ihren Reiserouten-Algorithmus haben der Bonner Mathematikprofessor Stephan Held und zwei Kollegen im Wettbewerb der „Last Mile Challenge“ gesiegt. Ausgeschrieben hatten sie der Logistikriese Amazon und das Massachusetts Institute of Technology.

Trotzdem lässt sich dieses Wissen für maschinelles Lernen nutzen, wie jetzt der Bonner Mathematik-Professor Stephan Held zeigen konnte. Zusammen mit zwei Kollegen aus Kanada und Dänemark gewann er den Wettbewerb „Last Mile Routing Research Challenge“, gemeinsam ausgerichtet von Amazon und dem MIT Center for Transportation and Logistics in Boston, Massachusetts. Mit seinen Mit-Preisträgern teilt Held sich jetzt ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar. Der Bonner und seine Mitstreiter schlugen sich laut den Ergebnissen um 42 Prozent besser als das zweitplatzierte Team.

Stephan Held (er wirkt an der Uni am Forschungsinstitut für Diskrete Mathematik und am Hausdorff Center for Mathematics) und seine Kollegen entwickelten dazu bekannte Such-Algorithmen weiter. So konnten sie in den gefahrenen Touren eine zweistufige hierarchische Cluster-Struktur erkennen.