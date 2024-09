Bonner Zentrum für Entwicklungsforschung 479 Denkansätze für eine bessere Welt

Bonn · Hunderte Nachwuchsforscher haben in den vergangenen 25 Jahren das Doktorandenprogramm am Zentrum für Entwicklungsforschung durchlaufen. Die internationale und interdisziplinäre Denkfabrik an der Bonner Uni sucht nach neuen Möglichkeiten, die Lebensumstände der Menschen im Globalen Süden zu verbessern.

29.09.2024 , 11:00 Uhr

Matin Qaim hat von 1997 bis 2000 als einer der ersten Doktoranden am Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF) promoviert. Seit 2021 leitet er es. Foto: Martin Wein

Von Martin Wein