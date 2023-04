Klausuren am Mittwoch Probleme beim Download von Abiturprüfungen

„Wir erwarten als Schule, dass das Ministerium mal eine Rundmail an alle Schulen schickt, damit wir wissen, was los ist und was wir jetzt tun sollen. Aber das hat das Ministerium bis jetzt noch nicht gemacht“, sagte ein Lehrer am frühen Dienstagnachmittag dem GA. Die Servicetelefone seien alle besetzt. Das Ministerium hat eine Anfrage des GA bisher unbeantwortet gelassen. Ob die Schülerinnen und Schüler also morgen ihre Klausuren schreiben werden, bleibt offen.