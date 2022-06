Ganzheitliche Behandlung : Neues Adipositas-Zentrum in Bonn hilft Patienten mit starkem Übergewicht

Neues Adipositas-Zentrum in Bonn hilft Patienten mit starkem Übergewicht

Bonn Das neue Adipositas- und Stoffwechselzentrum auf dem Venusberg geht an den Start: Das dortige Expertenteam behandelt Betroffene und forscht an neuen Möglichkeiten der Therapie und Vorsorge.

Weltweit leiden immer mehr Menschen an Fettleibigkeit (Adipositas) und ihren Folgen, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Herzerkrankungen oder Diabetes. Anfang Mai stellte das Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Europa den neuen „European Obesity [Englisch für „Fettleibigkeit“] Report“ vor. Übergewicht und Adipositas betreffen demnach heute knapp zwei Drittel der Erwachsenen sowie bereits jedes dritte Kind in der europäischen Region.