Liebling der Götter oder gefürchtete Egoman? : Bonner Ägyptologe erforscht den antiken Warlord Anchtifi

Bonn Der Bonner Ägyptologe Ludwig Morenz befasst sich mit dem altägyptischen Herrscher Anchtifi von Hefat. Der lebte im 3. Jahrtausend vor Christus, war eher ein Kriegstreiber als ein Pharao – und nahm in seinen Inschriften den Mund ganz schön voll.

Wow: „Ich bin ein Manns-Kerl: Es wird keinen anderen geben.“ Sind wir hier bei den Gangsta-Rappern, einem wenig subtilen Comedian oder einem zeitgenössischen Autokraten? Nein. Anchtifi von Hefat hat diese markigen Worte am Ende des 3. Jahrtausends vor Christus in Inschriften seiner Felsgrabanlage hinterlassen.

„Ich bin ein Held ohnegleichen“, lautet eine weitere Inschrift. Morenz ist überzeugt, dass die Betonung der Männlichkeit zum einen Stärke gegen potenzielle Feinde, aber auch Voraussicht und Weisheit ausdrücken sollte. Anchtifi habe sich geschickt in die Nähe der Götter Horus und Hemen aus der ägyptischen Mythologie gerückt, obwohl er kein Pharao, sondern aus heutiger Sicht eher so etwas wie ein regionaler „Warlord“ gewesen sei.

„Krokodilschwanz“: Anchtifi erfand eine neue Hieroglyphe, die Zerstörungspotenzial ausdrückt

Den Bonner Forscher erinnert Anchtifi an moderne Autokraten

In einer Zeit, in der der pharaonische Zentralstaat nach mehreren Jahrhunderten scheinbarer Stabilität immer mehr in regionale Mächte zerfiel, inszenierte sich Anchtifi als „Liebling der Götter” und als „starker Kerl”. Mit diesen Zuschreibungen wollte er in seiner Region für den absoluten Neubeginn stehen.

Die Inschriften des Felsengrabes beziehen sich auch auf schlimme Bürgerkriegserfahrungen. Anchtifi will sie überwinden und eine neue Ordnung etablieren. Das hat einen realen Hintergrund: Am Ende des 3. Jahrtausends operierten Nubier als Söldner in den verschiedenen kleineren Machtzentren. „Die Krieger waren eine wichtige Machtbasis für Anchtifi”, erläutert Morenz, der sich seit seiner Studienzeit in Halle und Leipzig mit Anchtifi beschäftigt. Von 2002 bis 2004 war der Wissenschaftler auch an Ausgrabungen der Liverpooler archäologischen Mission des Felsengrabes beteiligt.