Betroffene aus dem Rhein-Sieg-Kreis Das erleben Angehörige von psychisch Erkrankten

An einen Tag im Oktober 2019 erinnert sich Ute ­­Meyer noch genau (Name von der Redaktion geändert). Denn an diesem Tag veränderte sich ihr Leben. Sie hatte ihren Sohn zum Essen eingeladen und freute sich auf den Besuch. Doch dass sie die Rollläden schon geschlossen hatte, gefiel ihm überhaupt nicht: „Er wollte, dass ich sie aufmache, weil ihn das einenge. Aber das wollte ich nicht“, berichtet die 61-Jährige aus Bornheim. Der heute 32-jährige Sohn wurde aggressiv, schmiss einen Schuh durch den Raum, schubste seine Mutter durch das Wohnzimmer, zertrümmerte ihre Brille. „Ich hatte Todesangst“, sagt Meyer. Nach dem Übergriff war ihr klar, dass sie Hilfe braucht – dabei ist sie gar nicht krank, sondern ihr Sohn. Er leidet an Schizophrenie.