Spitzenmathematikerin Professorin Angkana Rüland wechselt aus Heidelberg nach Bonn : Mit Problemen hat sie kein Problem

Angkana Rüland wird bald im Mathematikzentrum der Universität Bonn an der Endenicher Allee forschen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Mathematikerin Angkana Rüland besuchte die Bonner Uni schon als Schülerin. Nach Stationen unter anderem in Oxford und Heidelberg kehrt sie jetzt an den Rhein zurück – als Hausdorff-Professorin am mathematischen Exzellenzcluster der Hochschule.