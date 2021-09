Sankt Augustiner Experiment reist in den Weltraum : Auf den richtigen Touch kommt es an

Der schmale Streifen, wie er auf der ISS benutzt wird, trägt drei getrennte Felder mit unterschiedlichen Metallen. Die die Astronauten sollen sie regelmäßig berühren. Foto: IfGA

Sankt Augustin Wie lässt sich verhindern, dass sich in einer Raumstation unerwünschte Mikroorganismen ausbreiten? Ein Experiment der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg dazu ist unterwegs zur ISS: Es soll herausfinden, welche Metalle Mikroben am effizientesten abtöten.



Ein Stück Wissenschaft aus der Region ist gerade auf dem Weg nach ganz oben – 400 Kilometer weit hoch. Denn dort zieht die Internationale Raumstation ISS ihre Bahnen. Und sie ist auch das Ziel des Ende August gestarteten Raumtransporters „Dragon“. Darin befinden sich unter anderem die Zutaten für ein gemeinsames Experiment der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS), des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), der Universität des Saarlandes und des University College London.

Läuft es nach Plan, so wird der französische ESA-Astronaut Thomas Pesquet an diesem Donnerstag auf der ISS das Experiment mit dem Namen „Touching Surfaces“ (also Oberflächen, die berührt werden sollen) installieren und anschließend den ersten Test durchführen. Bei der Versuchsanordnung geht es darum herauszufinden, wie Oberflächen geschaffen sein müssten, damit sich auf ihnen deutlich weniger Mikroorganismen verbreiten können.

Diese Kleinstlebewesen sind für das Auge nicht sichtbar, kommen jedoch überall vor: im Wasser, im Erdboden, in der Luft, auf oder in lebenden und toten Organismen. Die meisten von ihnen sind nützlich und harmlos für die menschliche Gesundheit, aber ein kleiner Teil kann auch Krankheiten auslösen.

Professor Ralf Möller, Projektleiter am Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften der H-BRS, erklärt: „Mikroorganismen sind in der Raumfahrt so präsent wie auf der Erde. Sie erreichen das All über Equipment, Experimente und die Astronauten selbst. Sie verbreiten sich so über die ganze Raumstation und entwickeln eine ganz eigene Mikroflora.“

Diese könne sich unter den Bedingungen des Weltraumfluges verändern, sei es durch kosmische Strahlung oder den Aufenthalt in Schwerelosigkeit, so Möller weiter. Daraus entstehende Bio­filme (also Ansammlungen von Mikroorganismen) könnten dann Auswirkungen auf die Gesundheit der Astronauten haben und zu Materialschäden führen.

Wenn der Versuch im Weltall klappt, könnte das Verfahren auch in Krankenhäusern helfen

Die Wissenschaftler sind nun auf der Suche nach „antimikrobiellen Oberflächen“ und wollen eine Alternative finden zum Einsatz herkömmlicher Reinigungsverfahren und Desinfektionsmitteln, um das mikrobielle Wachstum zu hemmen. Dazu haben sie sogenannte Touch Arrays (was so viel heißt wie „Berühr-Felder“) entwickelt, die aus drei getrennten Feldern mit Oberflächen aus Kupfer, Messing und Stahl bestehen (siehe Foto).

Zuvor haben die Forscher die metallischen Oberflächen mit einer speziellen Laserbehandlung im Labor vorbereitet, also verschiedene Strukturierungen auf den Oberflächen hergestellt, die die Anheftung von Mikroorganismen entweder verhindern oder das Wachstum auf den Oberflächen reduzieren.

Insgesamt kommen fünf dieser Touch Arrays auf der ISS zum Einsatz – an häufig und an selten genutzten Stellen der Raumstation. Neben Pesquet soll auch der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer, der wahrscheinlich Ende Oktober Richtung ISS startet, diese Teststreifen regelmäßig (mindestens 15 mal) während der Missionen berühren.