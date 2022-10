„Vampire-Cup“ ab 26. Oktober : Fachschaft Medizin der Uni Bonn ruft zum Spende-Marathon auf

GA gelistet : Hier können Sie in Bonn und der Region Blut spenden Am 14. Juni ist Weltblutspendetag. Er soll darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, dass regelmäßig genügend Menschen Blut spenden. Hier finden Sie alles, was Sie zur Blutspende wissen müssen, sowie eine Übersicht über Blutspendezentren in Bonn und der Region.