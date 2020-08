Uniklinik Bonn bittet um Unterstützung : Die Zahl der Blutspender sinkt, der Bedarf nicht

Bonn Die Corona-Krise verschärft auch an der Uniklinik Bonn den Mangel an Blutpräparaten. Besonders gesucht ist Blut der Gruppe 0. Die Uniklinik bittet dringend um Unterstützung.

Jederzeit entsprechende Mengen an Vollblut sowie an Blutpräparaten wie Plasma und Serum vorzuhalten – das wird während der Sommermonate, wenn viele unterwegs sind, per se zur Herausforderung. Doch in diesem Jahr schlägt überdies die Corona-Pandemie negativ zu Buche. So wird das Spendenaufkommen auch schon durch Umsetzung der Schutzmaßnahmen begrenzt.

„Wir bitten die Bevölkerung dringend um ihre Unterstützung“

Platz 7 bei der Aktion „Medis spenden Blut“

Bundesweit haben 13.891 Blutspenderinnen und Blutspender teilgenommen, so dass rund 7000 Liter zusammengekommen sind. „Medis spenden Blut“ wurde an 21 medizinischen Fakultäten ausgetragen und soll 2021 in die nächste Runde gehen. Dann könnte es für Bonn vielleicht schon ein Platz an der Spitze sein, so wie beim „Vampire-Cup“, einem weiteren Blutspende-Wettbewerb, den die Bonner bereits dreimal in Folge gewonnen haben und der auch in diesem Herbst wieder ausgetragen werden soll.