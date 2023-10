Neue Sonderausstellung im Arithmeum Wertvolle Proportionen

Über den Siegeszug dieser genialen Rechenhilfen und Zeicheninstrumente berichtet eine neue Ausstellung im Arithmeum, die jetzt am Samstag eröffnet wurde. Es ist europaweit die erste dieser Art seit 1972, als das Deutsche Museum in München sich an die komplexe Materie wagte. Ein Großteil der gezeigten Objekte stammt aus der umfänglichen Privatsammlung von Professor Patrick Rocca, dem künftigen Chefkurator des Bonner Museums. Den Rest haben namhafte Leihgeber wie der Louvre, die Pariser Galerie Delalande, das Museo Galileo in Florenz oder das Astronomisch-Physikalische Kabinett in Kassel beigesteuert. Seit 2018 laufen die Vorbereitungen dazu und haben in der einschlägigen Szene schon viel Aufmerksamkeit erweckt.