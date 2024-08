Hoher Akademiker-Anteil Bonn hat knapp 100.000 Einwohner mit Hochschulabschluss

In welcher Stadt in Deutschland leben die meisten Akademiker? Diese Frage beantwortet eine veröffentlichte Übersicht der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Darin werden die Zahlen gemäß dem Zensus-Stichtag 2022 aufgelistet. Die Übersicht konzentriert sich auf den Anteil der Menschen mit Hochschulabschluss an der über 14-jährigen Bevölkerung. Zum Stichtag gab es in Deutschland rund 14 Millionen Menschen mit Hochschulabschluss. „Das waren rund 20,2 Prozent der Bevölkerung, die zum Stichtag 15 Jahre oder älter waren“, erläutert die dpa.