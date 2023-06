Über das Wesen der Liebe Jordanischer Prinz hält Vorträge an der Uni Bonn

Mit bin Muhammad holt von Stosch einen prominenten Muslim nach Bonn, der seit Jahren zwischen den Kulturen und Religionen vermittelt. Ausgebildet wurde der Cousin des regierenden Königs Abdullah II. von Jordanien in einem englischen Internat, später in der Universität von Princeton in den USA, dem Trinity College in Cambridge und an der Al-Azhar-Universität Kairo. An der Universität von Amman lehrt der 56-Jährige islamische Philosophie und leitet einen vom Königshaus finanzierten Thinktank für islamisches Denken.