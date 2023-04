Mathematiker aus Afrika zu Gast in Bonn „Chancen hängen davon ab, wo du geboren bist“

Das Hausdorff Center for ­­Mathematics der Uni Bonn hat 2022 das Programm „Yam“ („Young African Mathematicians“) ins Leben gerufen: Damit werden jährlich drei afrikanische Nachwuchswissenschaftler nach Bonn eingeladen, um vier Monate lang Einblicke in die mathematische Forschung am Hausdorff Center zu bekommen. Angelo Kitio und Emmanuel Okon haben jüngst an „Yam“ teilgenommen. Über ihre Erfahrungen sprach Maike Walbroel mit den beiden.