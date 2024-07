Renommierter EMS-Preis Bonner Mathematikerin erhält „kleine Fields-Medaille“

Für Jessica Fintzen läuft es derzeit besonders gut. Die Professorin am Mathematischen Institut der Uni Bonn und Mitglied des Exzellenzclusters Hausdorff Center for Mathematics hat am Montag beim neunten Europäischen Mathematikerkongress in Sevilla eine renommierte Auszeichnung erhalten: den EMS-Preis der Europäischen Mathematischen Gesellschaft (European Mathematical Society, EMS).