Technologische Innovation am UKB Patienten-Avatare unterstützen im OP

Herzfrequenz, Sättigung des Sauerstoffs im Blut, Blutdruck und mehr – das neue Gerät, das seit Kurzem am Universitätsklinikum Bonn (UKB) in den Operationssälen zum Einsatz kommt, kann rund 15 Patientendaten anzeigen. Aber auf besondere Weise: Der „Visual Patient Avatar“ macht die Daten und Vitalwerte von Patienten auf dem OP-Tisch und im Aufwachraum nicht nur in Zahlen und Kurven sichtbar, sondern auch als animierte Figur.