Umstrittene frühere Bonner Professorin Ulrike Guérot verliert im Kündigungsstreit mit der Uni Bonn

Nach wiederholter Vertagung auf Wunsch beider Parteien ging es in der Verhandlung am Mittwoch um die Streitfrage, ob angebliche Plagiate in mehreren Veröffentlichungen ein triftiger Kündigungsgrund sind. Dabei handelt es sich namentlich um Bücher Guérots zur Europapolitik und zur Corona-Krise. Das Ergebnis nach drei Stunden vor dem Arbeitsgericht Bonn – angesetzt waren ursprünglich anderthalb: Die Klage Guérots gegen ihre Kündigung durch die Uni Bonn wurde abgewiesen. Das Gericht bestätigte die Entlassung Guérots durch die Hochschule.