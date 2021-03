Dashboard zur Corona-Pandemie : Bonner Uniklinik präsentiert Statistiken zu Covid-Patienten

Bonn Wie alt sind Covid-19-Patienten? Sind sie männlich oder weiblich? Wie lange bleiben sie im Krankenhaus? All diese Fragen beantwortet eine neue Corona-Plattform, die unter der Leitung der Bonner Uniklinik entstanden ist. Sie zeigt aktuelle Statistiken zu Infizierten aus neun Städten.

Am Mittwoch vermeldete das Robert Koch-Institut 17.051 neue Corona-Fälle in Deutschland, 249 Verstorbene im Zusammenhang mit dem Virus und eine Inzidenz von 132,3. Während diese Daten auf den ersten, flüchtigen Blick zeigen, dass wir uns längst mitten in der dritten Welle befinden , so könnten sie auf einen zweiten, dritten und vierten Blick weitere Entwicklungen der Pandemie offenbaren. Wie viele der Infizierten müssen etwa auf der Intensivstation behandelt werden? Wie alt sind die Patienten? Sind sie männlich oder weiblich? Wie lange bleiben sie im Krankenhaus? Antwort auf all diese Fragen gibt jetzt ein neues Dash­board, das unter Projektleitung des Universitätsklinikums Bonn (UKB) entstanden ist.

Unter Sven Zenker, dem Ärztlichen Leiter der Stabsstelle Medizinisch-Wissenschaftliche Technologieentwicklung und -koordination am UKB, ist somit ein weiterer Baustein im Kampf gegen die Pandemie entstanden. „Perspektivisch könnte diese Technologie, sobald breiter verfügbar, gerade in Kombination mit mathematischen Modellierungsverfahren zur früheren Erkennung zum Beispiel von regionalen Entwicklungen wie sogenannten Hotspots beitragen“, so Zenker. Zwar decke das Dashboard bislang nur einen kleinen Teil der Patientenversorgung in Deutschland ab. Es zeige gleichzeitig aber, was beim Ausbau der digitalen Technologien im deutschen Gesundheitswesen möglich ist. So sei denkbar, das Dash­board in Zukunft auch zur Beobachtung von Grippewellen zu verwenden.