Neues High-tech-Exponat im Bonner Arithmeum Der präziseste Spiegel der Welt

Die Anforderungen an Mikrochips haben in den vergangenen Jahren rapide zugenommen. Angesichts der immer schneller fortschreitenden Digitalisierung ist auch kein Ende in Sicht. Immer schneller müssen die Bauteile sein, immer kleiner, immer dichter. Bis zu 40 Milliarden Transistoren müssen derzeit auf einer fingernagelgroßen Siliziumfläche platziert und verbunden werden.