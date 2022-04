Uni-Museum zeigt Ausstellung über die Katharer : Die „Ketzerkirche“ gab es (so) nicht

Die „Ketzerkirche“ gab es (so) nicht

Lange standen die Katharer in dem Ruf, in Südfrankreich eine einheitliche Gegenkirche gegen Rom gebildet zu haben. Foto: Barbara Frommann / Uni Bonn

Bonn Eine Ausstellung im Universitätsmuseum widmet sich den sogenannten Katharern und ihrem Bonner Bezug. Sie zeigt: Vieles, was wir von der Glaubensgemeinschaft zu wissen glauben, ist katholische Propaganda aus dem Mittelalter.

In Montpellier hat man sich in den vergangenen Jahren intensiv mit hochmittelalterlichen Häresien beschäftigt, also mit Lehren, die im gefährlichen Widerspruch zu Glaubensgrundsätzen der Kirche der Päpste standen.