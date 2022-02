Manche Hirnzellen sind für Mathe zuständig : Forscher identifizieren Plus- und Minus-Neurone im Gehirn

Forscher identifizieren Plus- und Minus-Neurone im Gehirn

Bonn Bonner Hirnforscher finden heraus: Manche Nervenzellen sind auf Mathematik spezialisiert. Die einen feuern bei Plus, die anderen bei Minus.

Dass drei Äpfel plus zwei Äpfel zusammen fünf Äpfel ergeben, wissen schon viele Grundschulkinder. Was bei solchen Berechnungen im Gehirn abläuft, war aber bisher noch weitgehend unbekannt. Eine Studie der Unis Bonn und Tübingen, die nun in der Zeitschrift „Current Biology“ erschienen ist, bringt Licht ins Dunkel.