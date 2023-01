Bonner Erfolge in aktuellen Uni-Rankings : In Deutschland und weltweit an der Spitze

In Deutschland und weltweit an der Spitze

Bonn Die Universität Bonn und ihr Universitätsklinikum UKB belegen Top-Plätze in renommierten Rankings. Die Hochschule ist in fünf der sechs Weltranglisten unter den besten 100.

Die Universität Bonn und das angegliederte Universitätsklinikum (UKB) erreichen in nationalen und internationalen Rankings immer wieder hervorragende Bewertungen. In vielen Fachbereichen gehören sie zur Weltspitze. Exzellenten Ruf genießen insbesondere die Mathematik (Rang 14 weltweit im „Shanghai-Ranking“ der chinesischen Jiaotong-Universität) und die Wirtschaftswissenschaften (Rang 39 weltweit).

Wie schon 2021 nimmt es im „Gesundheitsranking“ des Nachrichtenmagazins „Focus“ unter allen Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen für 2023 die Spitzenposition in der Gesamtwertung ein und errang zudem 48 erste Plätze in den 58 untersuchten Einzelkategorien für NRW. Bundesweit klettert es auf Rang sechs.

In den sechs wichtigsten Hochschulrankings kommt die Uni nur bei einem nicht in die bundesweite Top Ten; global schneidet sie beim Ranking des Centre for Science and Technology Studies der niederländischen Universität Leiden am Schlechtesten ab und kommt nur auf Platz 279 (allerdings misst Letzteres nur wissenschaftliche Publikationen, nichts sonst).