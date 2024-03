Corona-Folgen: Probanden für Studie gesucht Was Corona mit dem Gehirn macht

Zur Erklärung: Das Transkriptom ist die Summe aller zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Zelle transkribierten, das heißt von der DNA in RNA umgeschriebenen Gene, also die Gesamtheit aller in einer Zelle hergestellten RNA-Moleküle. Die Transkriptomik befasst sich mit der Analyse der Gesamtheit aller aktiven, exprimierten Gene einer Zelle.