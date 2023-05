Angebot der Uni Bonn Kinder tauchen in die Welt der Kubikzahlen ein

„Wir sind sehr zufrieden damit, wie sich der Bonner Matheclub entwickelt hat“, sagt der Leiter des Matheclubs, Stefan Hartmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hausdorff Center for Mathematics. Studierende und Dozenten der Uni Bonn brachten das Angebot für junge Knobel-Fans schon vor knapp 20 Jahren an den Start – zunächst „nur“ für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, später auch für die Klassen sieben bis zehn. Seit Kurzem gibt es auch die Gruppen für die Grundschüler. Einmal im Jahr steht für die jungen Mathe-Fans ein gemeinsames Wochenende in einer Jugendherberge an.