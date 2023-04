Bonner Mathematikerin Professorin Jessica Fintzen Sie will die richtigen Fragen stellen

Wenn man Jessica Fintzen fragt, was sie sich wünscht, dann kommt ihre Antwort direkt: „Zeit.“ Verwunderlich ist das nicht: Wer eine Professur hat, hat einiges zu tun. Neben Forschung und Lehre wartet eine ganze Reihe administrativer Aufgaben. Fintzen ist 33 Jahre alt und seit 2022 Professorin im Bereich Zahlentheorie und Darstellungstheorie am Mathematischen Institut der Universität Bonn und Mitglied des Hausdorff Center for Mathematics.