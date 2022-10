Uni Bonn bittet dringend um Blutspenden : Vampire-Cup an der Uniklinik

Vampire-Cup an der Uniklinik

Bonn Die Fachschaft Medizin der Uni ruft die Bürger in Bonn und der Region wieder zum Blutspende-Marathon auf: Das Team möchte den „Vampire-Cup“ für die meisten erzielten Spenden erringen. Hinter dem spaßigen Namen steht aber ein wichtiges Thema.

Das nahende Halloween-Fest dient dem Bundesverband der Pharmaziestudierenden erneut als Anlass für einen guten Zweck. In ganz Deutschland ruft der Verband derzeit zum sogenannten „Vampire-Cup“ auf, einem Blutspende-Marathon. Auch die Fachschaft der Uni Bonn nimmt zusammen mit dem Blutspendedienst am Uniklinikum Bonn (UKB) vom 26. Oktober bis zum 9. November an der Aktion teil und hofft auf möglichst viele Teilnehmer sowie möglichst viel gespendetes Blut.