Neuropädiatrie-Professorin Alexandra Klotz Hilfe für junge Epilepsie-Patienten

Manchmal kommt sich Alexandra Klotz vor wie eine Detektivin, und sie mag die diagnostische Spurensuche durchaus. So wie vor Kurzem, als sie noch am Uniklinikum in Freiburg gearbeitet hat. Dort betreute die Epilepsie-Expertin einen neunjährigen Jungen, der unter seltenen und für das Ärzteteam nicht zu begründenden Anfällen litt.