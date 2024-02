Bonner Studie über Klimawandelleugner Nicht jeden plagt ein schlechtes Gewissen

Weil die Gruppen nach dem Zufallsprinzip gebildet waren, müssten Klimawandelleugner und -nichtleugner theoretisch in beiden Gruppen gleich verteilt gewesen sein. Bei der Befragung nach dem Versuch (so nahmen die Forscher an) hätte in der Einkassierer-Gruppe der Anteil der erklärten Klimawandelleugner jedoch größer sein müssen als in der anderen – wegen des zum Dollar-Einsacken psychologisch notwendigen In-die-Tasche-Lügens.