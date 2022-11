Bonner Forschung verheißt Hoffnung auf neues Krebsmedikament : Experten wollen Tumore verwundbar machen

Bonn Wissenschaftler zeigen: Ein spezialisiertes Krebs-Präparat könnte auch andere Tumorzellen enttarnen. Das könnte möglicherweise die herkömmlichen Therapien ergänzen.

Chemotherapien bei Krebserkrankungen haben neben anderen oft schweren Nebenwirkungen für Patientinnen und Patienten einen entscheidenden Nachteil: Sie schwächen das Immunsystem erheblich. Einen anderen Weg zur Behandlung bestimmter Tumore beschreiten jetzt Forscher der Uni Bonn, des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf und der Université Laval in Quebec (Kanada).

Die Wissenschaftler haben einen schon bekannten Wirkstoff ausfindig gemacht, der Krebszellen für das körpereigene Immunsystem erkennbar und damit angreifbar macht. In modifizierter Form könnte er herkömmliche Therapien individuell ergänzen.

Ausgangspunkt der Überlegungen ist das organische Molekül Adenosin. Es ist eine Kombination aus dem Erbsubstanz-Bestandteil Adenin und einem Zuckermolekül mit fünf Kohlenstoffatomen. Gebildet wird es an der Oberfläche der Tumorzellen aus Adenosin-Triphosphat von verschiedenen Enzymen in mehreren Schritten.

Die so freigesetzte Adenosin-Molekülwolke unterdrückt nicht nur das Immunsystem des Körpers und ermöglicht auf diese Weise, dass die krankhaften Zellen sich in anderen Organen ansiedeln und Metastasen bilden können. Sie regt außerdem die Neubildung von Blutgefäßen an, über die der Tumor dann Sauerstoff und Nährstoffe erhält.