Bonner Ausgründung Clickmer Systems : Britische Firma übernimmt Uni-Start-up

Bonn/Rheinbach Das Unternehmen Clickmer Systems stellt synthetische Alternativen zu Antikörpern her. Trotz des neuen Besitzers: Das Forscher-Team bleibt in der Region.

Der Plan hat funktioniert: Vor drei Jahren hatte ein Team von Forschenden um Professor Günter Mayer vom Limes-Institut beschlossen, hart für die Investitionsreife seines Ausgründungsprojekts „Clickmer Systems“ der Uni Bonn zu arbeiten. Was folgte, war die Weiterentwicklung am Life Science Inkubator (ansässig am ehemaligen Bonner Forschungszentrum caesar). Und jetzt ist es soweit: Das britische Unternehmen APIS Assay Technologies Ltd hat das Start-up für einen einstelligen Millionen-Euro-Betrag übernommen.