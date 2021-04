Geförderte Forschung zu Covid-19 an der Uni Bonn : Corona prägt den öffentlichen Raum

Bonn Neues Forschungsprojekt der Professur für Städtebau der Uni Bonn startet mit Umfragen. Das Ziel ist die Stärkung der Resilienz von Städten und Gemeinden gegenüber Pandemien.

Fast nichts ist mehr so wie es noch vor rund anderthalb Jahren war. Die Corona-Krise hat nicht nur große Teile des privaten, sondern auch des öffentlichen Lebens in den Städten und Gemeinden auf den Kopf gestellt. Genau dort setzt ein neues Forschungsprojekt der Universität Bonn an.

Die Wissenschaftler wollen unter anderem folgenden Fragen nachgehen: Wie hat sich die Nutzung der Straßen, Parks und Bahnhöfe in den Städten verändert? Welche langfristigen Effekte gibt es? Wie lassen sich öffentliche Räume planen und gestalten, damit sie trotz der Krise funktionsfähig und attraktiv bleiben? Und hatten/haben die Menschen in Lockdown- und Homeoffice-Zeiten überhaupt die Möglichkeit, sich in Wohnortnähe auch mal im Grünen aufzuhalten? Gibt es diesen öffentlichen Raum – quantitativ und qualitativ – in ausreichendem Maße?