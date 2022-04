Corona: Was gilt im neuen Semester an der Uni? : Präsenz ohne Maske und Nachweis

Corona: Was gilt im neuen Semester an der Uni?

Die Uni Bonn will laut Plan in Präsenz ins neue Semester starten. Wo möglich, kann es aber auch hybride oder Online-Lehre zum Unterwegs-Abrufen geben (Symbolfoto). Foto: Volker Lannert / Uni Bonn

Bonn Das Sommersemester startet an der Uni Bonn fast ohne Corona-Regeln. Hochschulen empfehlen weiterhin die Masken. Hausrechtlich durchsetzen lässt sich das aber nicht.

Die Uni Bonn will mit dem Sommersemester zum regulären Präsenzunterricht zurückkehren. Das erklärt Uni-Sprecher Andreas Archut in einer Mitteilung. „Das Hauptaugenmerk wird wieder auf Veranstaltungsformen liegen, die vor Ort angeboten werden“, schreibt er. Wo möglich, könne es aber auch hybride oder Online-Lehre geben.

Wie sich der an diesem Montag beginnende Lehrbetrieb damit konkret gestalten soll, lässt Archut offen. Für die Detailplanungen seien die einzelnen Fakultäten zuständig, erklärt er auf Nachfrage. Viele hätten sich aber ein sichtbares Zeichen der Normalisierung gewünscht.

Auch die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg plant das Sommersemester weitgehend in Präsenz. „Gewisse Formate, die sich bewährt haben, werden aber online fortgeführt“, sagt Marco Winzker, Vizepräsident für Lehre. So sollen drei Viertel der Sprachkurse in Präsenz stattfinden.