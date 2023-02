GA-Telefonaktion am 1. März : Dem Schlaganfall rechtzeitig zuvorkommen

Bonn Am 1. März findet die nächste GA-Telefonaktion statt: Drei Experten geben Tipps zu Prävention und Hilfe bei Schlaganfällen.

Laut aktuellen Studien im Fachmagazin European ­­Heart Journal kann das Risiko für Schlaganfälle reduziert werden, indem man sich nur zweimal zwei Minuten pro Tag körperlich anstrengt. Die Welt­gesundheitsorganisation WHO stellte jedoch kürzlich fest, dass sich gerade in Deutschland fast die Hälfte der Erwachsenen zu wenig bewegt; unter den jungen Menschen sind es der Gesundheitsorganisation zufolge sogar 80 Prozent.

Welche Möglichkeiten zum Schutz vor Schlaganfällen gibt es also über die tägliche Bewegung hinaus? Fragen dazu beantworten bei einer Telefonaktion des General-Anzeigers am Mittwoch, 1. März, Professor Christian Dohmen (Chefarzt Neurologie und neurologische Intensivmedizin an der LVR-Klinik Bonn), Professor Sebastian Paus (Chefarzt Neurologie an den GFO-Kliniken Troisdorf) und Dr. Hartmut Bauer (Chefarzt Neurologie, Marienhospital Euskirchen). Einige Infos vorab.