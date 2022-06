Cybersicherheit und mehr : Die Digitalisierung und die Justiz

Sankt Augustin Wie die Digitalisierung die Justiz herausfordert: Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg lädt zum Themenabend im Vorfeld des Juristentags.

Diese kleine Veranstaltungsreihe startet an diesem Mittwoch, 8. Juni, am Campus Sankt Augustin der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (Grantham-Allee 20) unter dem Motto „Daten, Hacking, digitale Fälschungen – Herausforderungen der Justiz“. Ab 18 Uhr erhalten Interessierte an drei Demo-Stationen Einblicke in verschiedene praktische Anwendungen der Digitalisierung. Zur Verfügung stehen der Showroom des Instituts für Visual Computing, der Forschungsbereich Cybersecurity und das Biometrie-Evaluations-Zentrum der Hochschule. Treffpunkt um kurz vor 18 Uhr: Empfangshalle des Hauptgebäudes, Campus Sankt Augustin. Wer dabei sein möchte, meldet sich per E-Mail an bonn@djt.de an.